Экономика
REGNUMИнвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании
Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
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13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста
Якутия Daily10 февраля в 09:36
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