Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.

Шоу-бизнес Лещенко рассказал о размере своей пенсии Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал "Вечерней Москве", какие выплаты получает от государства.

Политика США отложили введение ограничений против Huawei Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Здоровье Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.

Единоборства Олейник встретится с Вердумом на UFC 250 Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фабрисио Вердумом на турнире UFC 250 в Бразилии.

Культура Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.

Общество Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

Политика Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.

Политика В Киеве решил пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника Киев хочет провести перепись населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму при помощи спутника, об этом заявил в эфире "Украинского радио" министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.