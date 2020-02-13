Экономика

REGNUMREGNUMИнвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
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