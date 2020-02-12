Экономика
REGNUMИнвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании
Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста
Якутия Daily10 февраля в 09:36
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году до 820 тыс. баррелей в сутки.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве
Космос
Аномальные космические сигналы поступают на землю каждые 16 дней
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней Международная команда астрономов впервые обнаружила так называемый быстрый радиовсплеск (FRB), который повторяется на основе регулярного цикла.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Армия и оружие
Пять лет «Минску-2»: Глас вопиющего в пустыне
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан пять лет назад.
Политика
Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о размере своей пенсии
Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал "Вечерней Москве", какие выплаты получает от государства.
Армия и оружие
В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан
В 1945 году в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Будапеште было обнаружено 500 убитых мирных граждан, разного пола и возраста, в том числе и много младенцев, свидетельствуют документы, представленные в четверг в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения Будапешта.
Наука
Известно, как много пищевых отходов выбрасывают люди
Оказалось, люди выбрасывают гораздо больше пищевых продуктов, чем способны съесть.
Общество
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Здоровье
В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса
Выросло и число летальных исходов - за минувшие сутки умерло 242 человека, что составило почти четверть от общего числа зафиксированных ранее смертей и стало антирекордом для суточной статистики.
Единоборства
Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг для боя с Фьюри
Здоровье
Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах
Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
В четверг, 13 февраля, президент Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, которые представили свои предложения по изменению Основного закона, еще не представленные в Госдуму.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании
"Реал Сосьедад" нанес поражение клубу второго дивизиона чемпионата страны "Мирандесу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.