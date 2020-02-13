Общество

КомпанияКомпанияРостех и «ВИС» построят мост через Лену в Якутии

Правительство Якутии подписало концессионное соглашение с Ростехом и группой «ВИС» по проекту о строительстве моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом сообщают пресс-службы компаний.
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