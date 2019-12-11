Экономика
РИА Новости«Ростех» и ВИС создали консорциум для строительства моста через Лену
Структура госкорпорации "Ростех" и группа "ВИС" создали консорциум для реализации концессии по мосту через Лену в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии
Якутия 2408 декабря в 22:20
Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии
YakutiaMedia.ru09 декабря в 00:30
Ростех и группа «ВИС» создали консорциум по проекту автомоста через Лену в Якутии
Будущее России. Национальные проекты09:28
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Политика
Захарова прокомментировала переговоры Лаврова в Вашингтоне
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом были «прагматичными и конструктивными», заявила в среду, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Единоборства
Тактаров назвал условия возможного боя с Емельяненко
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Экономика
Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях льготной ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока.
Футбол
Бразилец из сборной России собрался жить в Европе
Вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, где будет жить после окончания карьеры.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Авто
Geely готовит для России две новинки
Компания Geely в 2020 году планирует вывести как минимум две новинки.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Футбол
Аксель Туанзебе: «„Манчестер Юнайтед“ хочет победить в игре с АЗ и выиграть группу»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Алкмара».
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна
Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Кино
Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»
Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фильма «Матрица»: премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Армия и оружие
В Нигере погибли более 60 человек
По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.