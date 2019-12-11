Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Ростех» и ВИС создали консорциум для строительства моста через Лену

Структура госкорпорации "Ростех" и группа "ВИС" создали консорциум для реализации концессии по мосту через Лену в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
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