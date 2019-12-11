Экономика
РИА Новости«Ростех» и ВИС создали консорциум для строительства моста через Лену
Структура госкорпорации "Ростех" и группа "ВИС" создали консорциум для реализации концессии по мосту через Лену в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
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РБК: Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии
Якутия 2408 декабря в 22:20
Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии
YakutiaMedia.ru09 декабря в 00:30
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