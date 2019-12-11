Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Ростех» и ВИС создали консорциум для строительства моста через Лену

Структура госкорпорации "Ростех" и группа "ВИС" создали консорциум для реализации концессии по мосту через Лену в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
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«Ростех» и ВИС создали консорциум для строительства моста через Лену

РИА Новости07:48

Ростех и группа «ВИС» создали консорциум для строительства Ленского моста

SakhaNews07:57

«Ростех» решил помочь при строительстве моста через Лену

РБК08:54

Ростех и группа «ВИС» создали консорциум по проекту автомоста через Лену в Якутии

Будущее России. Национальные проекты09:28

РБК: Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии

Якутия 2408 декабря в 22:20

Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии

YakutiaMedia.ru09 декабря в 00:30
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