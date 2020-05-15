Общество
Ведомости«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100
«Ростех» хочет в течение нескольких лет поставить до 60 лайнеров авиакомпании Red Wings, которую сама же госкорпорация контролирует через ОАК. Производит SSJ100 входящая в ОАК корпорация «Иркут».
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с чего всё началось
У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.Ведомости01:00
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Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Kinonews.ru 06:35
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета вчера в 07:23
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
Культура
На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт
Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
Российская газета 05:00
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге
Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
РБК 06:02
Политика
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
Политика
Босния и Герцеговина не разрешила приезд российских медиков
Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, хотя сами об этом ранее просили, заявили в МИД России.
Взгляд.ру 14:23
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Игры
Игроки обрушили серверы Epic Games Store из-за бесплатной GTA V
Представители магазина оперативно отреагировали в Twitter и сообщили, что усиленно работают над проблемой и к 3 часам ночи по мск. работы серверов были восстановлены.
АБН вчера в 19:50
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
Происшествия
В Белоруссии погибли документалисты
Лениздат.Ру 12:38
Общество
Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Происшествия
В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду
По информации ведомства, в пятницу в полицию поступило сообщение об обнаружении тела четырехлетнего мальчика на берегу пруда в садоводческом обществе в Городищенской районе Волгоградской области.
РИА Новости 13:25
Общество
Попова назвала условие нормализации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом нового типа в России станет нормальной, когда за сутки не будут выявлять ни одного заражённого, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Парламентская газета 10:57
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В Сети появились документы, согласно которым американская компания AMD готовит настольные версии своих мобильных процессоров Renoir.
Live24 14:03
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
В Петербурге открылись торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
Политика
Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13