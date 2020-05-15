У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.

с чего всё началось

«Ростех» хочет в течение нескольких лет поставить до 60 лайнеров авиакомпании Red Wings, которую сама же госкорпорация контролирует через ОАК. Производит SSJ100 входящая в ОАК корпорация «Иркут».

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