Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей.В источнике
Подробнее о событии
The Moscow Post

Чемезов передает ненужные «суперсамолеты» сам себе

The Moscow Post01:55
Говорит Москва

«Ростех» передаст компании Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Говорит Москва01:38
Накануне.Ru

СМИ: Невостребованные «Суперджеты» могут достаться авиакомпании Red Wings

Накануне.Ru01:18
Lenta.ru

Назван новый получатель невостребованных Superjet 100

Lenta.ru01:32
Коммерсантъ

Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ

Коммерсантъ00:34
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

РБК23:55

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
530

СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.
РИА Новости02:35

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

Накануне официальные посредники Одесской епархии Украинской православной церкви оказали поддержку 12-летнему мальчику по имени Максим Ткачук, которому не разрешили принимать участие в отборочном туре детского музыкального конкурса «Евровидение» по причине того, что он выступал на мероприятиях, «организованных государством-агрессором».
Территория новостейвчера в 11:28
77

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
87

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
1K

Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК01:35
13

Microsoft впервые показала интерфейс Xbox Series X

Microsoft в новом официальном видео представила первый взгляд на интерфейс консоли Xbox Series X. Компания заявила в сопроводительном сообщении, что новый опыт Xbox будет доступен не только для консоли следующего поколения, но и для Xbox One, Xbox Game Pass, ПК и всех мобильных приложений Xbox.
МИТвчера в 14:44
3