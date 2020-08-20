Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.
Накануне официальные посредники Одесской епархии Украинской православной церкви оказали поддержку 12-летнему мальчику по имени Максим Ткачук, которому не разрешили принимать участие в отборочном туре детского музыкального конкурса «Евровидение» по причине того, что он выступал на мероприятиях, «организованных государством-агрессором».
"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
Microsoft в новом официальном видео представила первый взгляд на интерфейс консоли Xbox Series X. Компания заявила в сопроводительном сообщении, что новый опыт Xbox будет доступен не только для консоли следующего поколения, но и для Xbox One, Xbox Game Pass, ПК и всех мобильных приложений Xbox.