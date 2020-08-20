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РБК
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Речь идет о невостребованных лайнерах, среди которых есть как еще не законтрактованные (так называемые белые хвосты), так и недопоставленные SSJ для мексиканской авиакомпании Interjet. Последняя купила только 22 из 30 заказанных бортов.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей.
РБК23:55
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Эхо Москвы

Российская авиакомпания Red Wings получит несколько десятков невостребованных самолётов Sukhoi Superjet

Эхо Москвы05:04
Национальная служба новостей

СМИ: 30 непроданных самолётов SSJ 100 передадут компании Red Wings

Национальная служба новостей03:19
Lenta.ru

Назван новый получатель невостребованных Superjet 100

Lenta.ru01:32
Говорит Москва

«Ростех» передаст компании Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Говорит Москва01:38
REGNUM

Стала известна авиакомпания – получатель невостребованных Sukhoi Superjet

REGNUM03:06
Коммерсантъ

Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ

Коммерсантъ00:34
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

РБК23:55

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Forbesвчера в 09:52
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Интерфакс04:49