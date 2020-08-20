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РБК
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Речь идет о невостребованных лайнерах, среди которых есть как еще не законтрактованные (так называемые белые хвосты), так и недопоставленные SSJ для мексиканской авиакомпании Interjet. Последняя купила только 22 из 30 заказанных бортов.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей.
РБК23:55
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: 30 непроданных самолётов SSJ 100 передадут компании Red Wings

Национальная служба новостей03:19
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

РБК23:55
Говорит Москва

«Ростех» передаст компании Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Говорит Москва01:38
Lenta.ru

Назван новый получатель невостребованных Superjet 100

Lenta.ru01:32
Накануне.Ru

СМИ: Невостребованные «Суперджеты» могут достаться авиакомпании Red Wings

Накануне.Ru01:18
Коммерсантъ

Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ

Коммерсантъ00:34
REGNUM

Стала известна авиакомпания – получатель невостребованных Sukhoi Superjet

REGNUM03:06

Эксперт рассказал, когда доллар заменит новая американская валюта

Обсуждая с «СП» вероятность потери американским долларом статуса мировой резервной валюты, главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов отметил, что если эта денежная единица начнет ощутимо «сдавать» свои позиции, скорее всего, на его место придет не новая резервная валюта из уже существующих, а некая корзина из нескольких валют.
Свободная Пресса03:29

Опубликованы новые фото трех версий iPhone 12 в чехлах

Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов будущих моделей iPhone 12 в различных чехлах, что позволило пользователям поближе познакомиться с новыми устройствами, релиз которых планируется в октябре текущего года.
Газета.Ruвчера в 06:05
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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