«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100
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Речь идет о невостребованных лайнерах, среди которых есть как еще не законтрактованные (так называемые белые хвосты), так и недопоставленные SSJ для мексиканской авиакомпании Interjet. Последняя купила только 22 из 30 заказанных бортов.В источнике
С чего всё началось
«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100
Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей.
РБК23:55
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