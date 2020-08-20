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РБК
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Речь идет о невостребованных лайнерах, среди которых есть как еще не законтрактованные (так называемые белые хвосты), так и недопоставленные SSJ для мексиканской авиакомпании Interjet. Последняя купила только 22 из 30 заказанных бортов.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей.
РБК23:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российская авиакомпания Red Wings получит несколько десятков невостребованных самолётов Sukhoi Superjet

Эхо Москвы05:04
Lenta.ru

Назван новый получатель невостребованных Superjet 100

Lenta.ru01:32
REGNUM

Стала известна авиакомпания – получатель невостребованных Sukhoi Superjet

REGNUM03:06
Говорит Москва

«Ростех» передаст компании Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Говорит Москва01:38
Национальная служба новостей

СМИ: 30 непроданных самолётов SSJ 100 передадут компании Red Wings

Национальная служба новостей03:19
Коммерсантъ

Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ

Коммерсантъ00:34
РБК

«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

РБК23:55

В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая в эфире телеканала «Россия 24», не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».
RT на русском06:38
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44
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В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Политик Алексей Навальный, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске, остается в состоянии естественной комы, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, сообщили пресс-службе Минздрава Омской области.
Интерфакс07:58
5

Врач сообщил о переговорах по эвакуации Навального в Европу

Как заявил врач, случаем с Навальным могли бы заняться специалисты из Москвы, в частности в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в научно-клиническом центре ФМБА, однако в этом вопросе перед врачами стоят две задачи.
РБК06:50
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufа, причиной отзыва автомобилей являются некорректные данные по максимальным значениям нагрузки на крышу, которые прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
ToDay News Ufaвчера в 16:59
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МИД Литвы инициирует введение запрета на въезд Лукашенко в страну

Литовское правительство, ранее объявившее о введении санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, подготовило список из 32 чиновников Белоруссии, которым предписывается запрет на въезд в страну.
ИА Новороссия00:48
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