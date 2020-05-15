Общество
RuNews24.ru«Ростех» планирует поставить 60 самолетов SSJ100 компании Red Wings
Производством самолетов SSJ100 занимается компания «Иркут», которую контролирует «ОАК». Такое количество лайнеров строили на протяжении нескольких лет, но их впоследствии отказались забирать авиакомпании.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.Ведомости01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру 08:00
Авто
Объявлена дата продаж нового Kia Sorento
Новый KIA Sorento поступит в продажу на рынок Южной Кореи летом нынешнего года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:12
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Авто
Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей
Стоимость автомобиля с 3,5-литровым 300-сильным двигателем и пробегом в 10 000 км составляет 12 500 000 рублей.
За рулем Кубань 02:10
Наука
Объяснено движение северного полюса в сторону России
По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
Наука
У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами
На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.
Популярная механика 14:12
Футбол
Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию
Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию.
ProstoProSport 13:15
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС вчера в 20:00
Происшествия
В Киеве выявили очаг заражения коронавирусом
Киев, 15 мая 2020, 15:59 — REGNUM В Дарницком доме-интернате для девочек 81 человек заразился коронавирусом, заявил мэр Киева Виталий Кличко 15 мая во время экстренного онлайн-брифинга.
REGNUM 08:59
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Политика
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Футбол
Бернарду Силва: «Раздражает, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках»
Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счет 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьет.
Sport24.ru 18:19
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Политика
Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.
News.ru 18:39
Кино
CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»
Газета.Ru 16:03
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Политика
МИД назвал цензурой запрет на российские соцсети на Украине
15 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на три года на российские социальные сети и интернет-сервисы.
РБК 12:42
Футбол
Клопп пошутил над Гари Невиллом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над Гари Невиллом, работающим футбольным экспертом на телевидении.
Евро-футбол.ру 09:18
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
Политика
Лавров исключил возможность введения выездных виз для россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность введения выездных виз для поездок россиян за границу.
Rambler News Service 06:14