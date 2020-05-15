У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.

с чего всё началось

Производством самолетов SSJ100 занимается компания «Иркут», которую контролирует «ОАК». Такое количество лайнеров строили на протяжении нескольких лет, но их впоследствии отказались забирать авиакомпании.

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