с чего всё началось

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Политика Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

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Футбол Новым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско Наиболее часто упоминается имя 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско, который в марте этого года покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" и с тех пор находится без работы.

Футбол «Зенит» назвал стартовый состав на игру Лиги чемпионов с «Бенфикой» Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Футбол Тренер «Эспаньола» рассказал о сильных сторонах ЦСКА Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего оценил готовность команды к матчу группового этапа Лиги Европы против ЦСКА и рассказал о сильных сторонах соперника.

Общество В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП Уникальный шрифт, созданный ребятами с детским церебральным параличом (ДЦП), выпустили в России ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается каждую первую среду октября.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Хоккей «Спартак» Олега Знарка разгромно проиграл ЦСКА Ведь "Спартак" открыл счёт в матче, затем смог сделать 2:2, но в итоге позволил ЦСКА оторваться в счёте после совсем уж глупых собственных ошибок.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit В среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Евросоюзу новый план по выходу из ЕС.

Происшествия Екатеринбуржца задержали в Таиланде из-за сувенирных денег Вадим взял с собой из России ненастоящие детские деньги, на них написано, что это сувенирная продукция.

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Политика Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.

Политика ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.

Происшествия Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.