Экономика

Lenta.ruLenta.ruРостех построит 25 заводов по утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей.
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ВЭБ, Ростех и Росатом построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Интерфакс01:19

Ростех, Росатом и ВЭБ готовы построить в РФ 25 заводов по энергоутилизации отходов

ЭнергоНьюс01:07

Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

Ведомости01:00

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

РБК01:00

Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России

Российская газета01:00

«Ростех» хочет построить 25 мусоросжигательных ТЭС за 600 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

Ростех построит в России 25 заводов по утилизации отходов

ТАСС01:02
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Культура

Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа

Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
1
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев заражения

Всего в Новосибирской области проведено 65 842 теста на коронавирус.
REGNUM 00:26
17
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
1,5K
Наука

Ученые рассказали о связи между сном и выходом из зоны комфорта

Выход из зоны комфорта требует от человека времени на адаптацию к новым условиям. Справиться с нагрузкой поможет длительный и крепкий сон.
Экономика сегодня 12 мая в 06:07
1
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,2K
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 12 мая в 08:25
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Единоборства

Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле

На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
1
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,8K
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
13
Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
2
Общество

Власти Барнаула ответили на высказывание Ксении Собчак

Алтайская правда вчера в 23:02
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Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
3,5K
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Транспорт

На мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду

В Благовещенске на мосту через Зею 14 мая установлена эстакада. В течение дня будут проводиться испытания ее несущей способности.
Телепорт вчера в 21:25
1
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 12 мая в 04:09
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6,1K
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru вчера в 04:13
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
36
Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение вчера в 10:20
1
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM вчера в 11:28
1
Общество

В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
8
Наука

Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

Goroday.ru 12 мая в 04:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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