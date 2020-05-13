Экономика
REGNUMВ России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. Об этом 14 мая стало известно из совместного сообщения компаний.
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Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала об отношениях с агрессором
Регина Тодоренко рассказала об отношениях с агрессором Регина Тодоренко дала первое интервью после скандала.
Экспресс газета 01:18
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Интернет
YouTube Music заменит Google Play Музыку
Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews вчера в 03:18
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на торгах
Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Наука
Тагишский метеорит оказался щелочным
Канадские геохимики проанализировали фрагменты Тагишского метеорита методом атомно-зондовой томографии и выяснили, что частицы магнетита в его составе формировались в щелочной среде.
N+1 вчера в 07:39
Происшествия
Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги
Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru вчера в 10:30
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform вчера в 04:43
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Единоборства
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле
На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
РБК вчера в 09:14
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Здоровье
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов посетили городские больницы Дербента и Кизляра.
Кюринские известия (сетевое издание Кюре) 01:12
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Экономика
Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов.
Известия вчера в 17:02