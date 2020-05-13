Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. Об этом 14 мая стало известно из совместного сообщения компаний.

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

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