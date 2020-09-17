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RuNews24.ru
RuNews24.ru

«Ростех» потратит 120 млрд рублей на разработку Sukhoi SuperJet New

Стоимость разработки нового самолета Sukhoi SuperJet New составит порядка 120-130 миллиардов рублей. Об этом сообщили изданию «Ведомости» источники, близкие к руководству госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которые займутся созданием нового лайнера.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
Подробнее о событии
РБК

На разработку нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд руб

РБК04:49
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

ТАСС05:02
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:57
Коммерсантъ

Правительство подтвердило создание импортозамещенного SSJ 100 к 2023 году

Коммерсантъ03:48
URA.Ru

На строительство нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд

URA.Ru21:18
Московский Комсомолец

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

Московский Комсомолец17:38
РИА Новости

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

РИА Новости03:06

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Газета.Ru03:57
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ТК Звезда11:14
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РИА Новости10:05
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