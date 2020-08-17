Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Какие условия предлагает "Ростех" По словам представителя "Ростеха", после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:16
Эхо Москвы

«Ростех» предложил назначить свое дочернее предприятие единым оператором по вывозу медицинских отходов

Эхо Москвы18:06
Коммерсантъ

«Ростех» может стать оператором вывоза медицинских отходов

Коммерсантъ22:50
Znak.com

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Znak.com19:30
ТАСС

РБК: Ростех предложил Минпромторгу себя в качестве оператора вывоза медицинских отходов

ТАСС18:30
ИА Красная Весна

«Ростех» захотел стать оператором по вывозу медицинских отходов

ИА Красная Весна23:25
Долг.рф

«Ростех» хочет вывозить медицинские отходы

Долг.рф17:41

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала
Казань2402:29
1

Через несколько лет процессоры EPYC станут приносить AMD до трети всей выручки

Источник изображения: AMD Задержка Intel с освоением 7-нм технологии, по мнению отдельных отраслевых экспертов, позволит AMD дополнительно укрепить свои позиции в серверном сегменте в ближайшие годы, хотя пока руководство компании избегает давать публичные оценки степени влияния этого фактора.
3DNewsвчера в 06:12

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
52

На онлайн-форуме «Машук» пройдет фестиваль короткометражных фильмов

Фестиваль короткометражных фильмов "Золотое руно" пройдет 23 августа на Северо-Кавказском молодежном онлайн-форуме "Машук - 2020" при поддержке Московского кавказского клуба, сообщил ТАСС руководитель культурно-развлекательной программы форума Александр Войсковой во вторник.
ТАСС02:49

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
322

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,2K

МТС и «МегаФон» прозванивают должника

MVNO-оператор получил иск за трафик Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.
Коммерсантъ18:09

В Госдуме оценили предложение закрыть кальянные до конца года

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT идею ограничить работу кальянных до конца 2020 года во избежание распространения коронавируса.
RT на русском03:15

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
6