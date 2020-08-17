Украина ввела спецпошлины на импорт энергоносителей из России

Стоит отметить, что ранее сельхозпроизводители обращались к властям Украины с призывом не вводить пошлины на импорт дизельного топлива из России, предупреждая, что данный шаг приведет к повышению цен на энергоносители и вызовет проблемы с уборкой урожая.