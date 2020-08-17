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РБК
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Какие условия предлагает "Ростех" По словам представителя "Ростеха", после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:16
Компания

Ростех предложил назначить его «дочку» оператором вывоза медицинских отходов

Компания00:07
ИА Красная Весна

«Ростех» захотел стать оператором по вывозу медицинских отходов

ИА Красная Весна23:25
Коммерсантъ

«Ростех» может стать оператором вывоза медицинских отходов

Коммерсантъ22:50
ТАСС

РБК: Ростех предложил Минпромторгу себя в качестве оператора вывоза медицинских отходов

ТАСС18:30
Эхо Москвы

«Ростех» предложил назначить свое дочернее предприятие единым оператором по вывозу медицинских отходов

Эхо Москвы18:06
Долг.рф

«Ростех» хочет вывозить медицинские отходы

Долг.рф17:41

Давид Сильва разозлил «Лацио», не сообщив о переходе в «Реал Сосьедад»

Бывший игрок британского "Манчестера Сити" Давид Сильва стал игроком испанского "Реал Сосьедада" Стоит отметить, что ранее было известно, что на футболиста претендовал римский "Лацио".
Честный рейтинг букмекеров02:30

Глава ВОЗ назвал COVID-19 одним из самых сложных вызовов для медицины

«Вспышка любой новой болезни создает новые проблемы, но с точки зрения логистики COVID-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались», — приводит пресс-служба ВОЗ слова Гебрейесуса.
Известия07:25

СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55

Бывший дагестанский чиновник получил девять лет за взяточничество

По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Магомедрасул Омаров приговорен к девяти годам колонии строгого режима и лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет.
Коммерсантъ07:12

Мишустину пожаловались на то, что Еврейскую АО недооценивают в РФ

Биробиджан, 18 августа 2020, 11:21 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным пожаловался на то, что регион является самым недооценённым не только на Дальнем Востоке, но и в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства.
REGNUM04:21
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%.
РБК07:22
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