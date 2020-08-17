Мишустину пожаловались на то, что Еврейскую АО недооценивают в РФ

Биробиджан, 18 августа 2020, 11:21 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным пожаловался на то, что регион является самым недооценённым не только на Дальнем Востоке, но и в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства.