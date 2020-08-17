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РБК
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Какие условия предлагает "Ростех" По словам представителя "Ростеха", после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: Ростех предложил Минпромторгу себя в качестве оператора вывоза медицинских отходов

ТАСС18:30
ИА Красная Весна

«Ростех» захотел стать оператором по вывозу медицинских отходов

ИА Красная Весна23:25
Коммерсантъ

«Ростех» может стать оператором вывоза медицинских отходов

Коммерсантъ22:50
Znak.com

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Znak.com19:30
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:16
Эхо Москвы

«Ростех» предложил назначить свое дочернее предприятие единым оператором по вывозу медицинских отходов

Эхо Москвы18:06
Долг.рф

«Ростех» хочет вывозить медицинские отходы

Долг.рф17:41

В Ростовской области двое детей погибли после падения из окна

По предварительным данным, в понедельник двое детей, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного жилого дома.
В Ростовской области двое детей погибли после падения из окна
ТАССвчера в 12:26
89

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
188

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,2K

Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна16 августа в 07:38
1,6K

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Илон Маск занял четвертое место в списке богатейших людей планеты

Лос-Анджелес, США, 18 августа 2020, 02:27 — REGNUM Основатель американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск занял четвертое место в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg, сообщается на сайте компании.
REGNUM19:27
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Мишустин поддержал условия выдачи льготной ипотеки на Чукотке и Колыме

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 августа одобрил идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке.
Известия00:54
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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