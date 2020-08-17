Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Какие условия предлагает "Ростех" По словам представителя "Ростеха", после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:16
Коммерсантъ

«Ростех» может стать оператором вывоза медицинских отходов

Коммерсантъ22:50
ИА Красная Весна

«Ростех» захотел стать оператором по вывозу медицинских отходов

ИА Красная Весна23:25
Компания

Ростех предложил назначить его «дочку» оператором вывоза медицинских отходов

Компания00:07
ТАСС

РБК: Ростех предложил Минпромторгу себя в качестве оператора вывоза медицинских отходов

ТАСС18:30
Эхо Москвы

«Ростех» предложил назначить свое дочернее предприятие единым оператором по вывозу медицинских отходов

Эхо Москвы18:06
Долг.рф

«Ростех» хочет вывозить медицинские отходы

Долг.рф17:41

Особые коды для управления смартфонами на iOS и Android рассекречены

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что пользователи могут отправлять запросы сервисному приложению оператора при помощи MMI-кодов, которые в народе принято называть «секретными».
Live24вчера в 00:30
50

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБК03:41
1

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
33

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
17

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29
4

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
407