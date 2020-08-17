«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов
По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.В источнике
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов
Какие условия предлагает "Ростех" По словам представителя "Ростеха", после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
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