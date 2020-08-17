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РБК
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Какие условия предлагает "Ростех" По словам представителя "Ростеха", после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: Ростех предложил Минпромторгу себя в качестве оператора вывоза медицинских отходов

ТАСС18:30
Коммерсантъ

«Ростех» может стать оператором вывоза медицинских отходов

Коммерсантъ22:50
Znak.com

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Znak.com19:30
ИА Красная Весна

«Ростех» захотел стать оператором по вывозу медицинских отходов

ИА Красная Весна23:25
Эхо Москвы

«Ростех» предложил назначить свое дочернее предприятие единым оператором по вывозу медицинских отходов

Эхо Москвы18:06
Долг.рф

«Ростех» хочет вывозить медицинские отходы

Долг.рф17:41
РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

РБК17:00

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русскомвчера в 11:45
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

Благовещенск, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.
REGNUMвчера в 03:26
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Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и сахарным диабетом лучше ограничить употребление арбуза, заявил РИА Новости диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
РИА Новости19:00

Встреча советников «нормандской четверки» планируется 28 августа

Представитель Донецка в контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 28 августа, передает ТАСС.
Аргументы и Факты21:57