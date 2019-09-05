Политика
ТАССРостех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
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Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов
Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.Фонтанка.Ру05:51
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Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Авто
Новый кроссовер Geely Atlas Pro вышел в продажу
Автомобиль уже доступен у официальных дилеров марки в Китае под именем Boyue Pro, а в России новинка появится несколько позже под названием Atlas Pro.
Новые автомобили 04:58
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Путин удивлен отказом Японии выдавать визы крымчанам
Граждане Японии могут беспрепятственно оформлять визы для посещения Курильских островов.
Вести Крым 07:06
Футбол
Бертолаччи может перейти в «Аталанту»
Полузащитник Андреа Бертолаччи может стать игроком «Аталанты», сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 05:59
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Технологии
В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook
В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.
Мойка78 01:41
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Об этом объявил в четверг глава НБУ Яков Смолий.
ТАСС 07:24
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Авто
Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года
Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.
Discover24 07:09
Финансы
Официальный курс евро снизился на 19 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 33,05 копейки, составив 69,1233 рубля.
РИА Новости 06:50
Футбол
Дюпин стал лучшим игроком «Рубина» в августе
По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин.
Матч ТВ 03:05
Здоровье
Около 350 тыс. льготников Москвы получат наборы питания по итогам электронных конкурсов
Наборы питания для ежемесячного обеспечения 350 тыс. льготников Москвы через молочно-раздаточные пункты поставят победители конкурсов с ограниченным участием.
Агентство Москва вчера в 03:42
Политика
Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12