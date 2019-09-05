Политика

ТАССТАССРостех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
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Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.
Фонтанка.Ру05:51

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Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» задержали в Италии по запросу США

Ведомости06:30

В Италии по запросу США задержали топ-менеджера «дочки» «Ростеха». Его заподозрили в шпионаже

Дождь06:40

Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

ТАСС06:34

Путин назвал выдумками обвинения США в краже технологических секретов

РЕН ТВ06:40

В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК

РИА Новости06:21

Топ-менеджера двигателестроительной корпорации задержали по запросу США

РБК06:21

Ростех подтвердил задержание топ-менеджера ОДК по запросу США, но считает его непричастным к экономическому шпионажу

Фонтанка.Ру07:18
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Политика

Путин заявил о праве молодежи на протесты

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика

Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Авто

Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей

Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Авто

Новый кроссовер Geely Atlas Pro вышел в продажу

Автомобиль уже доступен у официальных дилеров марки в Китае под именем Boyue Pro, а в России новинка появится несколько позже под названием Atlas Pro.
Новые автомобили 04:58
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика

Путин удивлен отказом Японии выдавать визы крымчанам

Граждане Японии могут беспрепятственно оформлять визы для посещения Курильских островов.
Вести Крым 07:06
Футбол

Бертолаччи может перейти в «Аталанту»

Полузащитник Андреа Бертолаччи может стать игроком «Аталанты», сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 05:59
Политика

Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика

Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Технологии

В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook

В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.
Мойка78 01:41
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Lenta.ru 04:37
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова

СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Общество

В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей

Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Об этом объявил в четверг глава НБУ Яков Смолий.
ТАСС 07:24
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Авто

Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года

Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.
Discover24 07:09
Финансы

Официальный курс евро снизился на 19 копеек

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 33,05 копейки, составив 69,1233 рубля.
РИА Новости 06:50
Футбол

Дюпин стал лучшим игроком «Рубина» в августе

По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин.
Матч ТВ 03:05
Здоровье

Около 350 тыс. льготников Москвы получат наборы питания по итогам электронных конкурсов

Наборы питания для ежемесячного обеспечения 350 тыс. льготников Москвы через молочно-раздаточные пункты поставят победители конкурсов с ограниченным участием.
Агентство Москва вчера в 03:42
Политика

Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
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