Экономика

ИзвестияИзвестия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
ТАСС08:43

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«Ростех» заявил о наценках в 500% на материалы для медзащиты в России

RT на русском09:36

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москва09:29

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАСС08:43

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известия09:16

Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

News.ru09:08

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ru09:01

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правда09:17
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:12, Ашберн
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