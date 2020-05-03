Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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РБК вчера в 17:06
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Общество
Около 10 тыс. человек на Чаяндинском месторождении прошли тест на коронавирус
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ТАСС 05:19
Наука
Нехватка витамина D может повышать вероятность развития тяжелых форм COVID-19
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ТАСС Наука 08:34
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
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Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Происшествия
Силовики не нашли опасных предметов в правительстве
Сигнал злоумышленника о минировании здания правительства Калининградской области, на улице Дмитрия Донского, 1, оказался ложным.
Русский Запад 09:31
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Общество
Ученые нашли природное средство против похмелья
ToDay News Ufa вчера в 00:53
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Врач объяснил важность ношения маски во время эпидемии
Ношение маски является самой простой мерой во время пандемии, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения, передает телеканал «360» со ссылкой на заслуженного врача России Сергея Дорофеева.
9111.ru 09:15
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Общество
Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
Увеличение числа заразившихся коронавирусом в России может быть связано с тем, что выросло количество тестируемых на определение инфекции, заявил РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБК 08:01
Политика
Чехия планирует открыть границы в июле
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
COVID-19 поражает все органы и системы человека
Брико перечислил клинические проявления COVID-19 — это заболевания по типу ОРВИ, пневмония с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения нервной системы, сосудов, внутренних органов.
Вести.Ru 09:43
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о симптомах
Заразившаяся коронавирусом 73-летняя Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram о симптомах коронавируса.
MOS.news 02:55
Происшествия
В Твери полыхают сарай и автомобиль
Пожар начался днём 3 мая во время грозы в Твери. Загорелись автомобиль и деревянный сарай на улице Благоева возле дома №35.
ТИА 09:49