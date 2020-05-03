Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
Политика
Помпео объявил о доказательствах китайского происхождения коронавируса
США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.
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Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Технологии
Microsoft перенесла запуск крупного обновления Windows 10
Согласно опубликованной информации, Microsoft хотела сделать доступным обновление Windows 10 May 2020 Update для OEM-производителей уже 28 апреля, а 12 мая планировала начать его повсеместное распространение среди частных пользователей.
Профиль вчера в 12:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Под Воронежем врач выпал из окна райбольницы
В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Здание облправительства «заминировали» в Калининграде
В Калининграде поступило анонимное сообщение о "минировании" здания правительства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
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Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Авто
Компания Tesla планирует увеличить объем производства Model 3 в Шанхае
Автоновости дня 08:06
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40