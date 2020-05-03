Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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с чего всё началось
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.ТАСС08:43
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Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в России
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Lenta.ru 13:51
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Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
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Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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Украинский посол предложил пари о Крыме
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Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
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Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
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Общество
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Ученые разобрались, как бактерии кишечника влияют на память
Международная команда ученых, о работе которых рассказывает New Atlas, обнаружила убедительные доказательства, что симбиотические бактерии влияют на работу памяти.
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Разрешен экспорт масок из России, но только в страны ЕАЭС
Запрет на вывоз за пределы России средств индивидуальной защиты был снят Правительством РФ, но только для экспорта в страны ЕАЭС, сообщили в Минпромторге РФ 3 мая в комментарии ТАСС.
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Наставник нидерландской сборной по футболу попал в больницу
Наставник нидерландской сборной по футболу Рональд Куман попал в больницу, передает De Telegraaf.
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Минздрав: коронавирус может поражать любые органы человека
Согласно результатам последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции подтверждают, что коронавирус может поражать любые органы человека.
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