Экономика

ИзвестияИзвестия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
Читать в источнике
Комментировать148

Подробнее о событии

Стоимость защитного медицинского костюма в мае составила 847 рублей

News.ru00:42

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАССвчера в 08:43

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москвавчера в 09:29

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правдавчера в 09:17

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известиявчера в 09:16

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ruвчера в 09:01

«Ростех» заявил о наценках в 500% на материалы для медзащиты в России

RT на русскомвчера в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:07, Ашберн
Здоровье

Врачи назвали вредные привычки россиян на самоизоляции

Малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.
Российская газета 01:45
86
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
398
Происшествия

Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции

В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
31
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
2,1K
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
20
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
402
Политика

В Боснии и Герцеговине пояснили, почему не пустили гумконвой из РФ

МИД Боснии и Герцеговины сообщило МВД страны о ноте, которую получило ведомство от посольства РФ с запросом разрешения на въезд в страну членов медицинского отряда и специальных машин РХБЗ для дезинфекции, которые прибыли по приглашению председательствующего Дома народов парламентарной ассамблеи БиГ.
Аргументы и Факты 02 мая в 08:30
2,2K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
5
Космос

Гравитационные волны станут детекторами для поиска миллионов черных дыр в эволюции Вселенной

Новое исследование подтверждает этот факт, оно же предполагает, что масса черной дыры может помочь определить историю расширения Вселенной, используя только данные гравитационных волн.
Экология Регионов 02 мая в 12:55
1
Общество

Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников

Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport 02 мая в 23:08
31
Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
465
Футбол

Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов

Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.
ProstoProSport вчера в 15:45
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 14:53
383
Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,5K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Политика

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:38
232
Общество

Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
1
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news 02 мая в 07:12
321
Общество

4,5 миллиона итальянцев возвращаются к работе

В Италии в связи с ослаблением ограничительных мер из-за коронавируса к трудовой деятельности возвращаются 4,5 миллиона человек, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 18:38
Энергетика

Неделя на рынке нефти началась со снижения цен

Неделя на мировом рынке нефти началась со снижения цен на сырье.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru вчера в 01:27
1,7K
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
44
Здоровье

Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
1,4K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
708
Политика

Стало известно, кто травит российских военных в Италии: сломить вирусологов не выйдет

Российские военные медики оказали Италии эффективную помощь в борьбе с коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 23:00
2
Здоровье

В обсерваторах Кубани выявлен 21 заболевший коронавирусом

Наибольшее количество больных - 17, выявлено в обсерваторах Сочи, двое - в Краснодаре, по одному в Анапе и Кущевской.
КП - Кубань 01:42
Общество

Первых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии

Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию.
REGNUM 01:51
33
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
1,2K
Политика

Трамп пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов.
Взгляд.ру 01 мая в 18:17
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное