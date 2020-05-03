Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правдавчера в 09:17
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
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На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей
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Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
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