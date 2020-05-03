Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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с чего всё началось
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.ТАССвчера в 08:43
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правдавчера в 09:17
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы.
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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
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Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Коммерсантъ 05:17
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
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Lenta.ru вчера в 23:22
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Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
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В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
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GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу
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Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
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Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии
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