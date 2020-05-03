Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.

с чего всё началось

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

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