Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правдавчера в 09:17
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Политика
Песков назвал условия снятия ограничительных мер в России
Снятие ограничительных мер, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, зависит от динамики распространения инфекции в стране.
РБК 08:21
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Хоккей
Главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин
Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» на следующие три года станет Анвар Гатиятулин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 10:35
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Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Армия и оружие
Минобороны Венесуэлы заявило о приведении военных в боевую готовность
RT на русском вчера в 16:40
Политика
Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек.
Lenta.ru 10:22
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Энергетика
Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
Российская газета 02 мая в 18:00
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Авто
Автомобили Lada Vesta перестали поступать к дилерам
За рулем 09:11
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая
В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
Общество
Назван срок стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве
Стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье следует ждать к концу июня — началу июля.
Lenta.ru 02:36
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы.
РИА Новости 09:09
Политика
В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем
Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
Lenta.ru 10:16
Космос
Совет РАН по космосу поддержал создание многоразовой ракеты
REGNUM 01 мая в 01:19
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
ЕС выделил 1 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
Футбол
У 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирус
Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги.
Спорт-Экспресс 09:59
Общество
Польша начала строить газопровод Baltic Pipe
Аргументы и Факты 03:51
Общество
Мурашко заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36