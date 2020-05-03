Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правдавчера в 09:17
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Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
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В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Трамп указал на ужасную ошибку Китая в ситуации с коронавирусом
После появления нового коронавируса китайские власти совершили ужасную ошибку и пытались ее скрыть.
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Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
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Патриарх Кирилл призвал обеспеченных прихожан поддержать священников
News.ru вчера в 10:33
Здоровье
Сроки пика эпидемии коронавируса назвали в Минздраве
Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24» заявил, что в ближайшие несколько недель Россия может достичь пика по числу зараженных коронавирусом граждан.
Live24 01:01
Кино
Тизер хоррор-сериала «Страна Лавкрафта» появился в Сети
Телеканал HBO опубликовал тизер мини-сериала "Страна Лавкрафта" по одноименному роману Мэтта Раффа. Его премьера запланирована на август.
Экономика сегодня 02 мая в 00:41
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news 02 мая в 07:12
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Армия и оружие
Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
Discover24 вчера в 02:35
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
RT на русском 01:58
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Здоровье
Главный внештатный онколог Минздрава: рак не уходит на карантин
Об особенностях лечения онкопациентов, мерах безопасности и лекарственном обеспечении в условиях пандемии рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
ТАСС 01:00
Общество
Россияне снизили траты на бензин на 60% из-за пандемии
В апреле россияне покупали на 60,16% меньше бензина по сравнению с февралем, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Коммерсантъ 00:39
Происшествия
Мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии жителя Магадана
Тюменские военные следователи через 15 лет нашли дезертира, сбежавшего из части. Молодой человек из Магадана внезапно исчез во время службы.
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Общество
В «Аэрофлоте» допустили возобновление международных полетов летом
Международное авиасообщение может возобновиться уже летом.
БИЗНЕС Online вчера в 14:56
Общество
Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии
Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
61 пациента с коронавирусом за сутки выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 61 пациента с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:02
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Свердловской области подтверждено 1 016 случаев коронавируса
За последние сутки выявлен 81 новый случай В Свердловской области подтвердили еще 81 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург 02 мая в 04:36
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19