Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правда03 мая в 09:17
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Здоровье
В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса
За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com 02:44
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
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Коронавирус в Севастополе за минувшие сутки выявлен у семи человек, с начала года в городе зарегистрировано 98 случаев инфицирования, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:46
Общество
В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Общество
Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекции опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
Экономика
Air France получит от государства 7 млрд евро помощи
"Европейская комиссия в рамках правил ЕС по госпомощи утвердила предоставление Францией (авиакомпании) Air France помощи на сумму 7 миллиардов евро, состоящей из государственных гарантий по кредитам и акционерного займа, чтобы срочно обеспечить ей ликвидные средства в контексте эпидемии коронавируса", - говорится в коммюнике ЕК.
Интерфакс вчера в 10:07
Космос
Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни
Тея Козакис из Корнелльского университета, ведущий автор исследования «Спектры высокого разрешения и биосигнатуры планет земного типа, вращающихся вокруг белых карликов», уверена, что вероятнее всего мы найдем жизнь возле мертвых звезд.
Популярная механика вчера в 09:01
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Происшествия
В Вологодской области от коронавируса скончался первый пациент
Первый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-2019 скончался в Вологодской области.
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Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Общество
В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек
В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 05:07
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Здоровье
В Крыму выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в Крыму выявлено 17 заболевших коронавирусной инфекцией. 10 из них заболели в Алуштинской городской больнице.
Российская газета 03:38
Происшествия
Калининградец попался при попытке дать взятку сотрудникам ФСБ
В марте этого года калининградец узнал о том, что его знакомый попал под колпак следственных органов регионального Управления ФСБ.
КП - Калининград 05:19
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:18
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42