Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правдавчера в 09:17
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Всего в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия со дня Великой Победы будет задействовано 597 летательных аппаратов.
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Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с ЛУКОЙЛом, в рамках которого стороны планируют вести переговоры о возможных совместных инвестициях в геологоразведку и добычу в Алжире.
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Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
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В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
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Интерфакс 04:16
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Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
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Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей
В последнем этапе Ангарской удалось вырваться вперед и завоевать первое место в проекте. Зрители были возмущены результатами финала.
iReactor 02 мая в 15:22
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Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
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ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
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Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
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Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
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В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
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Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму
На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
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На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
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Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36