Экономика

ИзвестияИзвестия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Стоимость защитного медицинского костюма в мае составила 847 рублей

News.ru00:42

«Ростех» заявил о наценках в 500% на материалы для медзащиты в России

RT на русскомвчера в 09:36

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ruвчера в 09:01

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правдавчера в 09:17

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известиявчера в 09:16

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москвавчера в 09:29

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАССвчера в 08:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

Въезд в Хасавюрт закрыли из-за коронавируса

Въезд на территорию дагестанского Хасавюрта и выезд за пределы города полностью запрещены из-за пандемии коноравируса.
Махачкалинские известия 02:37
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Общество

В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим

В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
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Политика

Около 600 самолетов и вертолетов задействуют в пролетах авиации 9 Мая

Всего в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия со дня Великой Победы будет задействовано 597 летательных аппаратов.
ТК Звезда 11:16
Энергетика

ЛУКОЙЛ может забуриться в Алжир

Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с ЛУКОЙЛом, в рамках которого стороны планируют вести переговоры о возможных совместных инвестициях в геологоразведку и добычу в Алжире.
Коммерсантъ 12:28
Общество

Власти США предсказали резкий рост числа жертв коронавируса

К 1 июня в США ожидается серьезный прирост смертей у пациентов с коронавирусом.
Московский Комсомолец 12:57
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
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Футбол

Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 12:08
Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
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Армия и оружие

Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии

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Шоу-бизнес

Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей

В последнем этапе Ангарской удалось вырваться вперед и завоевать первое место в проекте. Зрители были возмущены результатами финала.
iReactor 02 мая в 15:22
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Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
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Экономика

ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу

С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный вчера в 05:08
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Происшествия

В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус

Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости вчера в 10:38
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Футбол

Ярошик: Был близок к переходу в «Спартак», но ЦСКА сработал быстрее

Бывший лидер ЦСКА Иржи Ярошик, выигрывавший с "красно-синими" чемпионат и Суперкубок России, в интервью "РГ" рассказал о сорвавшемся переходе в стан злейших конкурентов армейцев - "Спартак".
Российская газета 03:30
Общество

В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык

News.ru 11:31
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Происшествия

Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму

На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
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Кино

Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год

Ранее премьера фильма была запланирована на 21 мая 2021 года. Серия посвящена истории наемного киллера Джона Уика.
Известия 02 мая в 17:26
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Шоу-бизнес

Диана Гурцкая рассказала о травме супруга

Супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко получил травму ноги. Соответствующий пост артистка разместила в соцсети Instagram.
Слово и Дело 01:54
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Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
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Здоровье

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36
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