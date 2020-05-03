Экономика

РБКРБК«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
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с чего всё началось

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
ТАССвчера в 08:43

Подробнее о событии

Стоимость защитного медицинского костюма в мае составила 847 рублей

News.ru00:42

«Ростех» заявил о наценках в 500% на материалы для медзащиты в России

RT на русскомвчера в 09:36

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москвавчера в 09:29

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правдавчера в 09:17

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известиявчера в 09:16

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ruвчера в 09:01

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАССвчера в 08:43
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

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Происшествия

В Пермском крае выявлено 35 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 6 процентов.
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Экономика

Эксперт назвал главные признаки финансовых авантюр

О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
REGNUM вчера в 02:11
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Политика

Премьер Молдавии назвал политической авантюрой попытку заблокировать российский кредит

Премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал политической авантюрой попытку оппозиции заблокировать российский кредит на сумму €200 млн.
ТАСС 03:39
Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Игры

В сети появились первые скриншоты The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum анонсировали в марте прошлого года.
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Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Процессор Samsung Galaxy S20+ с позором проиграл даже Redmi Note 8 Pro

Стоит напомнить, что в Redmi Note 8 Pro установлен процессор MediaTek Helio G90T.
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Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

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Общество

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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Энергетика

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

Варшава, 4 мая 2020, 10:59 — REGNUM Строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти.
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Политика

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Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
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Общество

В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 581 человек, из них 96 — на Кубани

В Краснодарском крае выявлено 96 новых случаев. Общее число заболевших в регионе выросло до 1340 человек.
Югополис 03:55
Здоровье

Оперштаб сообщил число летальных случаев с COVID-19

Оперштаб опубликовал очередную сводку по статистике COVID-19 в России.
Слово и Дело 04:08
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На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
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Политика

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

URA.Ru 02 мая в 04:11
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Общество

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Музыка

Скончался автор хитов «Ласкового мая»

Автор песен "Ласкового мая" Владимир Бойко скончался 3 мая от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни.
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Соловьев рассказал о недвижимости в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
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Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
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Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
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Происшествия

В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали

В жилом пятиэтажном доме горела квартира на цокольном этаже. С места происшествия было эвакуировано 15 человек.
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