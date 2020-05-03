Экономика
РБК«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%
На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
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с чего всё началось
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.ТАССвчера в 08:43
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правдавчера в 09:17
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Происшествия
В Пермском крае выявлено 35 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 6 процентов.
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
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Экономика
Эксперт назвал главные признаки финансовых авантюр
О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
REGNUM вчера в 02:11
Политика
Премьер Молдавии назвал политической авантюрой попытку заблокировать российский кредит
Премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал политической авантюрой попытку оппозиции заблокировать российский кредит на сумму €200 млн.
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Вести.Ru 03:26
Игры
В сети появились первые скриншоты The Lord of the Rings: Gollum
The Lord of the Rings: Gollum анонсировали в марте прошлого года.
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Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
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Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Гаджеты
Процессор Samsung Galaxy S20+ с позором проиграл даже Redmi Note 8 Pro
Стоит напомнить, что в Redmi Note 8 Pro установлен процессор MediaTek Helio G90T.
Astera 04:16
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Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Энергетика
В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe
Варшава, 4 мая 2020, 10:59 — REGNUM Строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти.
REGNUM 03:59
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Общество
В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 581 человек, из них 96 — на Кубани
В Краснодарском крае выявлено 96 новых случаев. Общее число заболевших в регионе выросло до 1340 человек.
Югополис 03:55
Здоровье
Оперштаб сообщил число летальных случаев с COVID-19
Оперштаб опубликовал очередную сводку по статистике COVID-19 в России.
Слово и Дело 04:08
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru 02 мая в 04:11
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
Автор песен "Ласкового мая" Владимир Бойко скончался 3 мая от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни.
РЕН ТВ 05:50
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Происшествия
В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали
В жилом пятиэтажном доме горела квартира на цокольном этаже. С места происшествия было эвакуировано 15 человек.
REGNUM 04:37