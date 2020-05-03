МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

с чего всё началось

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

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