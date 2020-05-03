Экономика
РБК«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%
На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".РИА Новости03 мая в 09:00
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Комсомольская правда03 мая в 09:17
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
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