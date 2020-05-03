Экономика

РБКРБК«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
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Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил «Ростех»

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
РИА Новости03 мая в 09:00

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Стоимость защитного медицинского костюма в мае составила 847 рублей

News.ruвчера в 00:42

«Ростех» заявил о наценках в 500% на материалы для медзащиты в России

RT на русском03 мая в 09:36

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАСС03 мая в 08:43

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правда03 мая в 09:17

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известия03 мая в 09:16

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ru03 мая в 09:01

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москва03 мая в 09:29
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Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе

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Общество

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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

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В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
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Политика

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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
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Здоровье

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Как сообщил Юрий Шуршуков, с завтрашнего дня главный врач психоневрологической больницы будет снят со своей должности Такие люди, которые при нехватке средств ничего не делают, должны быть уволены.
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Общество

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