МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

с чего всё началось

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Происшествия В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook. 11

Шоу-бизнес Илон Маск в шестой раз стал отцом Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes. 6

Армия и оружие Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года Как сообщили в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в рамках государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут российской армии более тридцати РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 235

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 246

Политика Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в Росатом. Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 51

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 487

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Общество 822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 787

Политика Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса Турция вскоре выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, как поддерживает красоту дома Снимок, выложенный Собчак в Instagram, сопровождает подпись о том, что выбирая главное для женщины между умом и харизмой, звезда предпочитает красоту.

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Здоровье Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф. 161

Происшествия СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова. 8

Футбол Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом» Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.

Общество В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить. 180

Шоу-бизнес Снимок Кадышевой без фотошопа шокировал поклонников Фото 60-летней Надежды Кадышевой встревожило ее поклонников. Кадр опубликовал на своей странице один из организаторов ее концертов. 1

Футбол Семак: «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как изменится мир в результате пандемии коронавируса.