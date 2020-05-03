Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

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