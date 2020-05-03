Экономика
ТАССРостех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье
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Газета.Ru 08:58
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 мая В данный момент в регионе зафиксировано 1218 случаев заражения COVID-19.
MySLO.ru 10:29
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Происшествия
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В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
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РБК вчера в 17:06
Общество
Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
Известия 12:23
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В прошлом сезоне, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, Малыхин выступал за челябинский «Трактор» и московский «Спартак», сыграв в общей сложности 46 матчей и набрав 10 (7+3) очков.
Metaratings 11:55
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Происшествия
На Кубани за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 66 человек
REGNUM 01 мая в 04:01
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Политика
Российских военных медиков не пропустили в Боснию и Герцеговину
Ранее один из председателей Президиума Милорад Додик заявил, что российские военные медики прибыли в страну только для работы на территории Республики Сербской, и, если Федерация Боснии и Герцеговины желает получить помощь, ей следует также обратиться к России.
Новая газета вчера в 12:48
Общество
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.
Аргументы и Факты 12:23
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:09
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
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Политика
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Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай создал коронавирусную инфекцию и позже скрывал реальное положение дел о пандемии, следует решать без политики.
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Общество
Минздрав сообщил о 3 тыс. положительных тестов на вирус на Чаянде
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РБК 10:01
Футбол
Депутат Госдумы ответила Уткину на слова о Волгограде
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ответила журналисту Василию Уткину, который жестко высказался о Волгограде, передает "Подъем".
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Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит более 30 реактивных систем «Торнадо»
Минобороны в 2020 году получит более 30 РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», сообщили в российском оборонном ведомстве.
RT на русском 09:54
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50