Экономика

ИзвестияИзвестия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москва09:29

В «Ростехе» рассказали о 500 процентной наценке на материалы для масок

Pravda.Ru09:28

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАСС08:43

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известия09:16

Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

News.ru09:08

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ru09:01

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правда09:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Шоу-бизнес

46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике

Anews 05:42
3
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
825
Общество

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
2,1K
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
120
Футбол

В «Химках» опровергли сообщение о массовых сокращениях

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию в СМИ о том, что в подмосковном клубе начались массовые увольнения персонала.
Матч ТВ 08:50
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
1,2K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,5K
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
309
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
275
Армия и оружие

В районе межкорейской границы произошла перестрелка

Российская газета 01:41
102
Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 05:13
363
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
33
Политика

Лукашенко решил не отменять парад Победы на фоне пандемии

В Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, поскольку «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие провели.
РБК 06:02
1,6K
Армия и оружие

Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии

Discover24 02:35
64
Армия и оружие

Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело вчера в 06:38
21
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
1,3K
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
550
Наука

Переработанный пластик станет источником для производства аккумуляторов

Исследовательская группа, состоящая из индийских и американских ученых, разработала передовой способ применения пластика для производства аккумуляторных батарей.
Политическая Экспертиза вчера в 07:13
Футбол

Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина

Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Общество

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
287
Общество

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
42
Здоровье

В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом

За сутки, по сообщению оперштаба, в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Двина Сегодня 06:10
1
Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
2,9K
Общество

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
235
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей быть осторожными в связи с грозой и порывистым ветром.
Москва 24 09:07
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Общество

Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

BFM.ru вчера в 18:31
846
Общество

В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19

Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
120
Общество

В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин

В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
676
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
156
Как работают Яндекс.Новости?
Главное