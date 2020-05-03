Экономика
Известия«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».
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Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
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Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
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Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
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В «Химках» опровергли сообщение о массовых сокращениях
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию в СМИ о том, что в подмосковном клубе начались массовые увольнения персонала.
Матч ТВ 08:50
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Армия и оружие
В районе межкорейской границы произошла перестрелка
Российская газета 01:41
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 05:13
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика
Лукашенко решил не отменять парад Победы на фоне пандемии
В Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, поскольку «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие провели.
РБК 06:02
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело вчера в 06:38
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Наука
Переработанный пластик станет источником для производства аккумуляторов
Исследовательская группа, состоящая из индийских и американских ученых, разработала передовой способ применения пластика для производства аккумуляторных батарей.
Политическая Экспертиза вчера в 07:13
Футбол
Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
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Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Общество
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
Здоровье
В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом
За сутки, по сообщению оперштаба, в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Двина Сегодня 06:10
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Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
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Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
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В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
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Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38