Экономика

ТАССТАССРостех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.
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с чего всё началось

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
ТАССвчера в 08:43

Подробнее о событии

«Ростех» заявил о наценках в 500% на материалы для медзащиты в России

RT на русскомвчера в 09:36

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

ТАССвчера в 08:43

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Комсомольская правдавчера в 09:17

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

Известиявчера в 09:16

Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

News.ruвчера в 09:08

Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

Газета.Ruвчера в 09:01

В Ростехе заявили о наценке спекулянтов на маски и костюмы в 500%

Говорит Москвавчера в 09:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
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Общество

Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции

Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Политика

Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом

Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РБК вчера в 22:45
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
REGNUM вчера в 02:58
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Происшествия

В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус

REGNUM вчера в 23:30
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
3,1K
Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Политика

Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем

Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
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Шоу-бизнес

Участница шоу «Холостяк» Барбара Пино рассказала о планах на два года

RuNews24.ru вчера в 21:47
Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском вчера в 18:00
Кино

Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском 02 мая в 20:08
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Наука

Найдено применение кварк-глюонной плазме

Результаты моделирования помогут найти плазму в естественных условиях.
Anonsens 02 мая в 12:50
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Общество

Российские военные в Сербии отметили Первомай новыми дезинфекциями

Дезинфекцией очередного инфекционного отделения отметили первомайские праздники российские специалисты сводного отряда, находящегося в Сербии.
РЕН ТВ 01 мая в 22:01
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Путешествия

Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru вчера в 20:35
13
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Общество

Вирус превратил губернаторов в адскую пытку для Путина

Накануне майских праздников случилось третье обращение президента Путина.
Московский Комсомолец вчера в 08:13
Общество

25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
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Происшествия

Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране

Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.
Интерфакс вчера в 19:53
Футбол

Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»

Metaratings вчера в 14:24
Политика

Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
154
Общество

Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин

Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ вчера в 22:45
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 02 мая в 13:15
2,1K
Общество

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
14
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,7K
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Васильева ожидает результатов по сданному ранее анализу на коронавирусную инфекцию, призналась актриса РИА Новости.
iReactor вчера в 05:00
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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