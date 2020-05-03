Коронавирус
ТАССРостех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.
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Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Происшествия
В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом
Всего за время пандемии в Севастополе выявлено 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерло.
Российская газета 05:52
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины
Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Хоккей
«Спартак» получил Широкова из «Авангарда» в обмен на Хохлачева
Московский хоккейный клуб "Спартак" произвел обмен хоккеистами с омским "Авангардом".
Вести.Ru 05:54
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Наука
Создан способ усилить иммунный ответ раковым клеткам
Faktom 01 мая в 11:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Хоккей
«Витязь» заключил контракты с Бородкиным и Даугавиньшем
Защитник Артем Бородкин и форвард Каспарс Даугавиньш заключили однолетние соглашения с клубом.
Sport24.ru 08:27
Политика
МИД Украины не подчиняется Зеленскому
Позиции президента Украины Владимира Зеленского и министерства иностранных дел страны относительно событий 2 мая 2014 года существенно отличаются.
Pravda.Ru 08:48
Футбол
Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Нужно хотя бы удержаться в 16 команд, поскольку ничего не делается, лишь разговоры.
Vprognoze.ru 07:24
Происшествия
Девушка в Нижневартовске скрыла коронавирус и вошла в самолёт
1 мая в аэропорте Нижневартовска приземлился самолёт.
Вестник 06:47
Шоу-бизнес
Лена Миро о болезни сына Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Лена Миро о болезни сына Рудковской: "Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток" Блогер жестко высказалась по поводу информации о психическом расстройстве у Александра Плющенко.
Экспресс газета 07:37
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Здоровье
Тяжелобольного коронавирусом омского пенсионера вылечили
12 Канал Омск 07:42
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Происшествия
Инцидент с пациенткой: в ЦРБ Константиновского района начали проверку
Минздрав области начал служебную проверку в ЦРБ Константиновского района.
Дон-ТР 08:26
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM вчера в 02:45
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38