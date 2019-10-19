Происшествия
ИзвестияРостехнадзор прокомментировал прорыв дамбы в Красноярском крае
Дамба, в результате прорыва которой погибли 15 человек, была временной и не была зарегистрирована. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба Ростехнадзора. Участок, на котором находилось сооружение, с 2005 года предоставлен в пользование ООО «Сисим», говорится в комментарии, поступившем «Известиям».
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Собственник дамбы в Красноярском крае не сообщал о ней в Ростехнадзор, заявляют в ведомстве
Интерфакс - Россия08:16
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