Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Политика На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.

Политика В Минске начала работу контактная группа В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Экономика В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.

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Политика Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Общество Медведева: сегодня сделаю важное объявление Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Интернет Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.