Экономика
НТВ«Ростелеком» купит 55% акций Tele2 за 132 миллиарда рублей
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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций
РИА Дагестанвчера в 08:05
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Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов
"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Общество
Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра
Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Фигурное катание
Константинова тренируется в академии Плющенко
Плющенко от комментариев отказался. Ранее стало известно, что 19-летняя Константинова покинула группу тренера Валентины Чеботаревой.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило отметку в тысячу человек
Количество случаев заражения вирусом 2019-nCoV в КНР превысило 42,6 тысяч человек. Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек.
Политика
На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным
Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Финикса" в 2006 году признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN, сообщает ТАСС.
Политика
В Минске начала работу контактная группа
В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Политика
В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
В Верховной раде предложили России компромисс: возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по переговорам о ситуации в Донбассе.
Общество
Медведева: сегодня сделаю важное объявление
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.