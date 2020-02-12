Экономика

НТВНТВ«Ростелеком» купит 55% акций Tele2 за 132 миллиарда рублей

Покупка 55% акций Tele2 обойдется «Ростелекому» в 132 миллиарда рублей.
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«Ростелеком» выкупит у ВТБ более 50% акций Теле2

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«Ростелеком» получил 100% акций мобильного оператора Tele2

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«Ростелеком» купит 55% акций Tele2 за 132 миллиарда рублей

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«Ростелеком» покупает 55% Tele2

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«Ростелеком» заключил соглашение о покупке Tele2 у ВТБ и партнеров банка

РБК04:00

«Ростелеком» подписал соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия

Finam.Ru04:10

«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций

РИА Дагестанвчера в 08:05
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Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:27
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На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru вчера в 21:27
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

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СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

RT на русском 08:32
Общество

Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов

"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
Интерфакс 10:35
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Общество

Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра

Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
РИА Новости 11:41
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
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Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания 09:19
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Константинова тренируется в академии Плющенко

Плющенко от комментариев отказался. Ранее стало известно, что 19-летняя Константинова покинула группу тренера Валентины Чеботаревой.
ProstoProSport вчера в 09:57
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило отметку в тысячу человек

Количество случаев заражения вирусом 2019-nCoV в КНР превысило 42,6 тысяч человек. Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек.
ТК Звезда вчера в 01:53
Политика

На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным

Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.
Наша версия 06:59
Хоккей

Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в истории НХЛ

Гол нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Финикса" в 2006 году признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05
Политика

В Минске начала работу контактная группа

В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины.
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Экономика

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
REGNUM вчера в 23:13
Армия и оружие

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Известия 09:59
Общество

Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики

REGNUM 10:25
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM 08:51
Политика

В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

В Верховной раде предложили России компромисс: возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по переговорам о ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 04:07
Общество

Медведева: сегодня сделаю важное объявление

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.
Газета.Ru 06:35
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Интернет

Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
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Геннадий Орлов: Кокорин ожидает длительного контракта от «Зенита»

АБН 12:17
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