Экономика
Российская газета«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2
Совет директоров "Ростелекома" одобрил приобретение 55% долей "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2). Покупка этого пакета обеспечит "Ростелекому" 100% контроль над сотовым оператором. Предполагается, что 17,5% Tele2 компания приобретет за собственные средства - 42 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
Культуромания 03:12
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
РИА Новости 08:08
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
iReactor 02:46
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество
Севастополь и Москву соединит прямой поезд
Поезд из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года.
Коммерсантъ 05:27
Общество
Губернатор назвал «апокалиптическим» наводнение в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
Политика Сегодня 06:21
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
RT на русском 07:14
Происшествия
«Мост глупости» нанес двойной удар
В Санкт-Петербурге автобус застрял вслед за «Газелью» под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и попал на видео.
Lenta.ru 08:06
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Парламентарии от Партии социалистов и Демократической партии большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству Молдавии.
The Moscow Post 01:35
Политика
В Израиле прокомментировали выдачу россиянина Буркова властям США
Во вторник стало известно, что Буркова, задержанного в Израиле по запросу США еще в 2015 году, в настоящий момент передали представителям американского минюста для последующей экстрадиции.
Взгляд.ру вчера в 04:12
Общество
В 16 регионах России зреет мусорный коллапс – Минприроды РФ
По сведениям главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, на территории российского государства насчитывается 16 регионов, находящихся на грани мусорного коллапса.
Newvz.ru 03:59
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ 08:00
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка
Алексей Панин имеет скандальную репутацию и периодически совершает безбашенные поступки для привлечения внимания публики: то устраивает дебош на борту в самолете, то публично рассказывает, что якобы сменил пол.
Uznayvse.ru 07:42
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество
Смольный показал новый метабренд Петербурга
Новый метабренд Петербурга представили 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты», сообщила «Фонтанка».
МР7.ру 07:45
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Российская газета 07:55
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01