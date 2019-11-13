Экономика

ВедомостиВедомости«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Покупка 55% долей «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора.
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Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

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Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

«Ростелеком» придержал дивиденды

Коммерсантъвчера в 17:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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В беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

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