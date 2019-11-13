Экономика
Ведомости«Ростелеком» одобрил покупку Tele2
Покупка 55% долей «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора.
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Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Общество
Обращение алтайской пенсионерки к Медведеву дало результат
Ранее сообщалось, что жительница села Санниково Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой
Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ закончил перевооружение на «реактивные» Т-80БВМ
Батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота перевооружили на танки Т-80БВМ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать свои чувства к Екатерине Тулуповой
Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии
В МИД Чехии вызван посол России в Праге Александр Змеевский.
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro получил Google Camera
Инженеры внедрили Google Camera в смартфон Redmi Note 8 Pro. Устройство использует процессор Helio G90T от компании MediaTek.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%
Политика
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Политика
Вишневский написал заявление о клевете на петербургские СМИ Пригожина
Оппозиционный депутат ЗакСа подал заявление в УМВД по Приморскому району, в котором зарегистрированы СМИ медиагруппы «Патриот», их связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Общество
Синоптики прогнозируют аномальные холода в России
В беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
Происшествия
Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи
Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.