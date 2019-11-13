Покупка 55% долей «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора.

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