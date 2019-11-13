Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Космос
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
В Бурятии осуждены до смерти замучившие подростка полицейские
Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий пятерым полицейским.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Армия и оружие
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Здоровье
Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя
Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии
Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по длительности "сухой" серии.
Политика
Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ
Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.
Происшествия
После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП
Гендиректора частной охранной организации "Сириус-А" задержали после стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Происшествия
Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи
Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Здоровье
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России
Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Общество
Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
Политика
Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Хоккей
«Тампа» разгромила «Рейнджерс» в матче НХЛ
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.
Авто
Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E
Компания Ford официально назвала имя новой модели — первый в истории марки электрический кроссовер назовут Mustang Mach-E.