Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.Ведомостивчера в 17:37
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Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
Во Франции суд разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
Ранее на владельцев птицы пожаловались пожилые соседи из-за его громкого пения Во Франции подошли к концу разбирательства пожилой четы Бирон, которых возмущал громкий ранний крик петуха Мориса, принадлежащего их соседям, и семьи Фессо.
Аргументы и Факты 05:30
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Футбол
Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:27
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Единоборства
Ханикатт победил Шлеменко решением судей
Судьи отдали победу Ханикатту единогласным решением.
Allboxing.ru 11:05
Гаджеты
Nokia воскресила легендарную раскладушку
Lenta.ru 12:07
Происшествия
В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Президент России Владимир Путин за несколько дней до терактов 11 сентября 2001 года предупреждал об угрозе 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
Vprognoze.ru 09:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском вчера в 18:09
Авто
Блогеры оценили новый Lada Xcode
Блогеры отметили, что концепт-кар получил множество интересных решений, которые понравились бы российским покупателям, пойди они в серийное производство.
SpeedMe 08:36
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Общество
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Экономика
Дефолт по корпоративным облигациям Китая вырос до рекордных $4,4 млрд
Фото: WU HONG / EPA В этом году все больше китайских компаний объявляют дефолт по частным облигациям, сообщает Bloomberg, объясняя процесс тем, что замедление экономики оказывает серьезное давление на небольшие компании, стремящиеся в первую очередь гасить публичные обязательства.
Вести.Финанс 01:18
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Коммерсантъ 10:25
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25