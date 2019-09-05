Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.Ведомостивчера в 17:37
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Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Чемпионат вчера в 16:50
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Футбол
Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU вчера в 13:39
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Армия и оружие
В НПО «Энергомаш» анонсировали испытания мощного ракетного двигателя
Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин озвучил дату огневых испытаний мощнейшего жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей".
Московский Комсомолец вчера в 19:28
Наука
На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о создании на острове Русский Международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики.
Lenta.ru 00:24
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии.
Известия вчера в 10:18
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего под Саратовом
Свободная Пресса 00:08
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Футбол
Неймар впервые в сезоне сыграет в основе сборной Бразилии
ProstoProSport 00:34
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета вчера в 08:01
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Экономика
ЦБ РФ разработал требования к объединению ОСАГО и каско в одном полисе
Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, разработал Банк России.
News.ru вчера в 04:27
Здоровье
Россия и Япония создадут центр превентивной медицины и диагностики
Российские железные дороги и японская «Марубени Корпорейшн» заключили соглашение, которое позволит создать передовой центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске.
REGNUM 00:59
Политика
Глава Гонконга рассказала о причинах протестов
Массовые протесты населения, охватившие Гонконг с начала лета, связаны не только с попыткой продвижения малопопулярного закона об экстрадиции, но вышли "далеко за его пределы".
ТАСС 01:05
Политика
Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.
RT на русском вчера в 17:11
Общество
Названы сферы с легким трудоустройством без опыта работы
В 9% российских компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, пишет «Российская газета».
Известия 00:34
Происшествия
Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих
Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.
Известия 00:54
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27