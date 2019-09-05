«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.

с чего всё началось

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.

Политика Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17 Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.

Футбол Ракитич может покинуть «Барселону» зимой По информации итальянского издания, Иван Ракитич выразил желание покинуть «Барселону» в ближайшее время, так как почувствовал, что клубу он не нужен так, как был в прошлом сезоне.

Футбол Бэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Политика Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политика Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

Гаджеты Honor представила недорогой смартфон Honor 20s В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.

Происшествия Против Абызова возбудили третье уголовное дело Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала стойку на руках Актриса Кристина Асмус у себя в инстаграме показала строго вертикальную стойку на руках.

Культура Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Молдавия не сможет быть членом НАТО, заявил Додон Молдавский президент Игорь Додон заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей стать членом какого-либо военного блока, включая НАТО.

Общество Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.

Здоровье Скворцова заявила о росте продолжительности жизни россиян На Восточном экономическом форуме, стартовавшем в среду во Владивостоке, Скворцова сообщила журналистам, что за семь месяцев года средняя продолжительность жизни российских женщин выросла до 78,5 лет, мужчин — до 68,5 лет.

Политика Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.

Футбол Борис Игнатьев: «Россия и Шотландия примерно в равных стартовых ситуациях» Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от игры национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Шотландии.

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Спорт Владивосток может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году Крупные спортивные объекты могут способствовать продвижению заявки на проведение во Владивостоке Олимпийских игр 2036 года, об этом в интервью РИА Новости на ВЭФ рассказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, передает ИА PrimaMedia.

Политика Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.

Культура Пол Маккартни выпустил книжку для детей Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.