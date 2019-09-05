Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.Ведомостивчера в 17:37
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В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
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Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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РИА Новости вчера в 22:07
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Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Газета.Ru 02:50
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Молдавия не сможет быть членом НАТО, заявил Додон
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей стать членом какого-либо военного блока, включая НАТО.
Газета.Ru 05:06
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.
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ФАН 03 сентября в 23:49
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Экономика сегодня 05:16
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Россия и Индия обсудили перспективы совместного строительства судов
Россия и Индия рассматривают возможность совместного строительства судов.
ТАСС 04:20
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Борис Игнатьев: «Россия и Шотландия примерно в равных стартовых ситуациях»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от игры национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Шотландии.
Спорт-Экспресс 04:08
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Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Владивосток может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году
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Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.
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Под Владимиром водитель на BMW насмерть сбил двух детей
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Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34